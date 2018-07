Opfer fast 17 Jahre nach 9/11-Terror identifiziert

9/11-Terror erschütterte die ganze Welt

Anhänger des Terrornetzwerks Al-Kaida hatten am 11. September 2001 zwei Passagierflugzeuge in die Türme des World Trade Centers gelenkt und diese zum Einsturz gebracht. Ein weiteres Flugzeug rammte das Pentagon in Washington, während ein viertes in Pennsylvania auf einem Feld abstürzte. Bei den Anschlägen starben fast 3000 Menschen, davon 2753 in New York.