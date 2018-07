Wanderer stürzten beim Abstieg vom Kleinen Pyhrgas

Der 65-jährige Buchkichner und sein 63-jähriger Schwager aus Hinzenbach hatten eine Bergtour in Spital am Pyhrn unternommen. Ihre Route führte sie über die Gowialm bis auf den Kleinen Pyhrgas. Beim Abstieg rutschte der Ältere in 1800 Meter Höhe plötzlich aus, stürzte über einen drei Meter hohen Felsen und rutschte dann noch etwa 30 Meter weiter ab.