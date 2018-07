Waldbrandgefahr ist in der Steiermark noch gering

Juli ist auch in der Steiermark zu trocken

Ein Blick auf die Klimadaten der ZAMG zeigt: Besonders im Gewittermonat Mai gab es in der Steiermark mehr Regen als gewöhnlich. Von diesem Wasser zehren die Wälder bis jetzt - noch zumindest. Denn der Juli ist schon wieder viel zu trocken, wie ZAMG-Meteorologe Friedrich Wölfelmaier aus Graz berichten muss. Mit Ausnahme der Oststeiermark (etwa Birkfeld) gab es nur etwa halb so viel Regen wie normal.