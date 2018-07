Sturzbetrunken mit Auto gegen Metallzaun gekracht

Schwere Verkehrsunfälle ereigneten sich am Dienstag im Tiroler Ober- und Unterland! In Sölden verlor ein Alkolenker (34) die Kontrolle über seinen Wagen und durchbrach folglich einen Metallzaun. In Kirchbichl verhinderte ein 41-jähriger gerade noch einen Crash mit einem Auto. Er musste aber so stark abbremsen, dass er zu Sturz kam.