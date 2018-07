Küchenbrand: Nachbar rückte mit Gartenschlauch an

Bei einem Küchenbrand in einem Lokal in Klagenfurt-Emmersdorf hat ein Nachbar im wahrsten Sinn des Wortes Feuerwehr gespielt: Er rückte mit einem Gartenschlauch an und hielt die Flammen so lange in Schach, bis die „Kollegen“ von der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Emmersdorf anrückten. Die Brandursache ist noch ungeklärt; ebenso die Höhe des Sachschadens.