Säureangriff auf Kind: Vier Männer in Haft

Nach dem Säureangriff auf einen dreijährigen Buben in einem Geschäft in der zentralenglischen Stadt Worcester sind nun mittlerweile vier Männer in Haft. Unter den Verdächtigen befinden sich neben einem 39-Jährigen auch jene drei Personen, die sich unmittelbar vor der perfiden Attacke in der Nähe des Dreijährigen und seiner Mutter befunden hatten und danach das Geschäft verließen. Während das Motiv weiterhin unklar ist, befinden sich die Mutter und der bereits wieder aus dem Krankenhaus entlassene Sohn an einem polizeilich geschützten sicheren Ort.