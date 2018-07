Roger Federer verzichtet auf Start in Toronto

Er müsse in seiner Planung auf die langfristige Karriere Rücksicht nehmen, ließ sich die 36-jährige Nummer zwei der Welt zitieren. Nun dürfte Federer vom 13. bis 19. August in Cincinnati zurückkehren. Beim Event im Bundesstaat Ohio ist Federer mit sieben Titeln der Rekordsieger. Am 27. August starten dann die US Open.