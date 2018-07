Heftige Kritik an den Plänen zur Kinderbetreuung

Sieben Kritik-Punkte

Das Schreiben aus dem Land ob der Enns fällt wenig positiv aus. Sieben Punkte werden am Plan, der unter anderem für die Länder 110 statt wie bisher 140 Millionen Euro vorsieht, kritisiert. Das größte Problem seien die Zielvorgaben und deren Koppelung an Rückzahlungen an den Bund. So ist die Steigerung der Betreuungsquote um zwei Prozent in einem Flächenbundesland wie Oberösterreich nicht umsetzbar.