Keller und Straßen in Niederösterreich überflutet

Unwetter haben am Samstagnachmittag und -abend in Niederösterreich die Feuerwehren auf Trab gehalten. Die Einsatzkräfte meldeten Auspumparbeiten und Sturmschäden in den Bezirken Krems-Land, Tulln, Korneuburg, Mistelbach, Gänserndorf, Bruck an der Leitha und Baden. Es wurden zahlreiche Keller und Straßen überflutet.