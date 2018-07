Tour de France: Ex-Skispringer jagt Gelb

Junioren-Teamweltmeister im Skispringen

Die drei Kilometer lange und über zehn Prozent steile Schlussrampe zum Flughafen in Mende bot aber auch den Favoriten ein Terrain zum Angriff. Und da meldete plötzlich ein Außenseiter Ansprüche auf das Gelbe Trikot an. Der Slowene Primoz Roglic (4.) hängte Spitzenreiter Geraint Thomas, Chris Froome (2.) und Tom Dumoulin (3.) ab. Am Ende rettete der frühere Junioren-Teamweltmeister im Skispringen zwar nur acht Sekunden Vorsprung auf das Trio ins Ziel, der starke Zeitfahrer warf aber den Fehdehandschuh.