Wunderbare Wunderweiber kämpfen für die Wildtiere

Wie berichtet, kann dieser großartige Verein an seinem Standort in Mariatrost nicht bleiben, die Gehege fallen schon bald zusammen - aber es gibt noch immer kein Grundstück zum Umziehen. „Wir sind zwar dankbar für das, was von der Stadt bislang angeboten wurde - es war aber bisher leider alles ungeeignet.“ Nach unseren Berichten gingen Tipps ein, „wir prüfen alles“. Großmanns Bitte an die Leser: „Denken Sie weiter an uns, wenn Sie ein Grundstück von drei Hektar in Graz kennen! Wir müssen auch hier bleiben, weil wir sonst keine Unterstützung von der Stadt kriegen.“ Dazu ist die Finanznot groß.