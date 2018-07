6:0! St. Pölten ungefährdet in die 2. Cup-Runde

St. Pölten tat sich dabei nur in der Anfangsphase schwer. Für die Führung in der 38. Minute benötigten die Niederösterreicher einen Elfmeter. Neuzugang Rene Gartler verwandelte nach einem Foul am nordkoreanischen Stürmer Pak Kwang-ryong im Ausrutschen. Auch das 2:0 erzielte Gartler, ebenfalls aus einem Elfmeter in der 66. Minute.