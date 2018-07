Belgien: Luftraum-Sperre traf Tausende Fluggäste

Mitten in der Ferienzeit waren am Donnerstag Tausende Passagiere von Flugausfällen und -verspätungen in Belgien betroffen. Wegen technischer Probleme bei der Flugüberwachung Belgocontrol wurde der Luftraum des Landes für rund eineinhalb Stunden gesperrt. Auf der Homepage des Brüsseler Flughafens wurden Dutzende Flüge als verspätet, gecancelt oder umgeleitet angezeigt.