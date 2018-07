Hofmann: Diese Stars kommen zum Abschiedsspiel

Rekordmeister Rapid wird das neue Auswärtsdress im Rahmen des Abschiedsspiels von Steffen Hofmann am Sonntag einweihen. Dabei tritt eine Auswahl von „Steffen und Friends“ gegen die Kampfmannschaft der Hütteldorfer an. Die wird in roten Shirts, blauen Hosen und roten Stutzen einlaufen. Das wurde am Donnerstag bei der offiziellen Auswärtstrikot-Präsentation für die kommende Saison bekannt.