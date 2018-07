Taschen-Räuber wurde nach einem Jahr geschnappt

Denn erst im Juni ereignete sich in Steyr (OÖ) ein ähnlicher Vorfall - die Beamten erkannten den Mann auf den Überwachungsbildern wieder. Das Kriminalreferat Steyr konnte den Täter schließlich rasch ausforschen: Für den 50-jährigen Rumänen klickten die Handschellen. Bisher bestreitet er, die 83-jährige Dame in Lehen überfallen zu haben. Nach seiner Festnahme wurde der Mann nun in die Justizanstalt Garsten (OÖ) überstellt.