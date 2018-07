Ein beinharter Kerl mit Humor

An der erfrischenden Story zu Nummer 194 ließ er uns bei der Vernissage auf der Hohensalzburg teilhaben: „Als ich bei klirrender Kälte in den Löschwasser-Behälter gesprungen bin, hat nicht nur Fotograf Michael Baschata, sondern auch eine japanische Reisegruppe auf den Auslöser gedrückt. Seither wird in sozialen Netzwerken kommuniziert, dass es in Salzburg am 7. Februar für beinharte Kerle wie mich Brauch ist , ins kalte Wasser zu springen“, nimmt es der Künstler mit Humor.