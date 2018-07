Jack Johnson: Surfer-Style im Burgenland

„All The Light Above It Too“ heißt sein aktuelles Album. „Das bezieht sich auf die Sonne und alle Richtungen, in die sie scheint“, erklärt er. „Es ist leicht, von allem, was in der heutigen Welt passiert, erdrückt zu werden, vor allem, wenn ein Reality-TV-Star Präsident ist. Da ist es gut, sich daran zu erinnern, wie viel schön unsere Erde eigentlich ist.“