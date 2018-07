„Ich kann nur alle um Entschuldigung bitten“

„Die Mitarbeiter haben sich in völlig inakzeptabler Weise verhalten, es ist von Quälen und Misshandeln zu sprechen!“ Mit dieser schockierenden Bestätigung reagierte der für die Krankenhäuser zuständige Landesrat Christopher Drexler. Zwei Pfleger wurden in Graz gekündigt, die Hauptbeschuldigte entlassen, eine Frau „streng verwarnt“ und in eine andere Abteilung versetzt. Eine Kommission soll aufklären.