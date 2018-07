Tom Cruise zeigt seine irrsten Stunts

Tom Cruise in Action: Er springt von Gebäuden, steuert Hubschrauber, rast auf Motorrädern und wagt halsbrecherische Fallschirmsprünge. Im sechsten „Mission: Impossible“-Abenteuer „Fallout“ dreht sich alles um waghalsige Stunts des mittlerweile doch schon 53-Jährigen Cruise in der Rolle des Agenten Ethan Hunt, der die Welt vor einem atomaren Anschlag und dem von Henry Cavill gespielten Widersacher schützen muss. In den sozialen Netwerken ist jetzt ein „best of“ der irrsten Stunts des Action-„Biests“ während der Dreharbeiten aufgetaucht.