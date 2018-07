Doskozil muss an Stimmbändern operiert werden

„Gesundheit ist allerhöchstes Gut und hat Vorrang“

Auf seinen Wunsch hin soll noch im Juli ein operativer Eingriff an den Stimmbändern durchgeführt werden. „Im Sommer hat der Landtag Pause, in der Urlaubszeit ist auch der Terminkalender nicht so voll wie sonst“, so die logische Erklärung. „Ich werde mich in den nächsten Wochen ein wenig zurücknehmen müssen, um die Stimme zu kurieren. Die Gesundheit ist das allerhöchste Gut und hat Vorrang“, lässt der Landesrat ausrichten.