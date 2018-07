Trauner Burger-Kette geht unter die Salat-Esser

18 Standorte umfasst das Netz von Burgerista bereits, neun davon sind in Österreich, neun in Deutschland. Mittlerweile gehören die Trauner zu den drei führenden Premium-Burger-Anbietern in Europa. „Weitere Geschäfte sind mit Franchise-Nehmern geplant“, heißt es von dem von Michael Th. Werner geführten Unternehmen, das sich in puncto Produkt-Innovationen wieder etwas Neues einfallen hat lassen.