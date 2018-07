Billigflüge: Urlauber brauchen starke Nerven

Entschädigung für viele Unannehmlichkeiten

Trotzdem sollten die rot-weiß-roten Fluggäste auf ihrem Weg in den Urlaub versuchen, einen kühlen Kopf zu bewahren. Vor allem, wenn sie von einer „Unannehmlichkeit“ betroffen sind. „Erst vergangenen Freitag musste eine Ryanair-Maschine nach Druckabfall notlanden. Da die Passagiere erst am nächsten Tag verspätet ankamen, steht ihnen eine Entschädigung zu“, so der Fluggastrechte-Experte Dirk Busse.