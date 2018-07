Weltrangliste: Dominic Thiem büßt zwei Plätze ein

French-Open-Finalist Dominic Thiem hat nach seinem Erstrunden-Aus in Wimbledon wegen einer Verletzung im ATP-Ranking zwei Plätze verloren und ist nun Neunter. Während die Top 4 angeführt von Rafael Nadal unverändert blieben, schob sich Wimbledon-Finalist Kevin Anderson von der achten Stelle als Fünfter erstmals in die Top 5, Champion Novak Djokovic kehrte in die Top Ten zurück.