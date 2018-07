Red Bull Salzburg: 20 Millionen für Caleta-Car?

Duje Caleta-Car ist in aller Munde. Der Bullen-Kroate war der erste Kicker aus der rot-weiß-roten Bundesliga, der in einem WM-Finale stand. Auch wenn der 21-Jährige am Sonntag gegen Frankreich nicht zum Einsatz kam - der Titel „Vize-Weltmeister“ ist dem Innenverteidiger nicht mehr zu nehmen.