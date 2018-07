Kroatien im Schiri-Pech: Schwalbe & Video-Aufreger

ORF-Schiedsrichterexperte Thomas Steiner meinte: „Für mich war es kein Strafstoß.“ Krotien-Trainer Zlatko Dalic sagte nach der Final-Niederlage: „Ich kommentiere nie Schiedsrichter-Entscheidungen. In einem WM-Finale gibst du so einen Elfmeter aber nicht. Es schmälert jedoch in keiner Weise den Sieg der Franzosen. Der Schiedsrichter hat nur entschieden, wie er es gesehen hat.“ Eines ist klar: Die Kroaten waren in Halbzeit eins nicht vom Glück verfolgt …