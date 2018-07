WELTMEISTER! Franzosen erobern den „Fußball-Thron“

"Er wird nicht noch einmal Weltmeister werden„, hatte Kroatiens Zlatko Dalic im Vorfeld des Finales von Moskau siegesgewiss und selbstbewusst in Bezug auf Frankeich-Boss Deschamps erklärt. Eine durchaus überraschend klare Ansage für den Teamchef eines Landes, das noch nie (!) ein Duell gegen “Les Bleus„ gewonnen hatte. Auch die bisherigen Auftritte in der K.-o.-Runde schienen nicht unbedingt für die NIE nach 90 Minuten erfolgreichen Kroaten zu sprechen Und doch: Luka Modric und Co. gingen mit stolzgeschwellter Brust in die Partie - so feurig, spielfreudig und aktiv, wie man sie seit der Vorrunde nicht mehr gesehen hatte. Ob’s an ihrer “Traditions-Wäsche„ lag, den rot-weiß-karierten Trikots? Die Franzosen ihrerseits fanden praktisch überhaupt nicht ins Spiel, dabei hatte sich bei ihnen im Vergleich zum Halbfinale gegen Belgien weder nominell noch in taktischer Hinsicht (4-2-3-1) Großartiges geändert. Überraschendes Fazit: Weltmeisterlich begeisternd war an der „Equipe Tricolore“ fürs Erste gar nichts, die Konzentration auf die Defensive ging über alles - wie auch sinnbildlich eine Verteidigungs-Aktion von Stürmer-Sprinter Kylian Mbappe an der eigenen Torout-Linie (8.) zeigte.