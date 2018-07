Wien: Türken gedachten Opfern des Putschversuchs

Auch in Wien versammelten sich am Wochenende zahlreiche Türken und erinnerten mit Gedenkveranstaltungen an den Putschversuch vor zwei Jahren in ihrem Land. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan betete am Sonntag in einer Moschee auf dem Gelände seines Präsidentenpalasts in Ankara für die Opfer, die offiziell als „Märtyrer“ bezeichnet werden.