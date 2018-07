Gedämpfte Euphorie bei England nach Platz vier

Topscorer Harry Kane konnte sein sechs Treffer reiches Torkonto gegen Belgien nicht mehr aufbessern. Southgate wollte seinen Kapitän aber nicht an dessen Leistung am Samstag messen. „Es wäre falsch, einen Spieler wegen dieses Spiels zu verurteilen. Harry war bei diesem Turnier ein außergewöhnlich guter Kapitän“, sagte der 47-Jährige, dessen Mannschaft angesichts ihrer Jugend wohl auch in Zukunft Großes erreichen kann.