US-Anklage gegen russische Geheimdienstmitarbeiter

Demokraten fordern Absage von Trump-Putin-Gipfel

Erste Forderungen nach einer Absage des in Helsinki geplanten Gipfels werden nun in der Partei der Demokraten laut. So besteht Nancy Pelosi, Oppositionsführerin im Repräsentantenhaus, darauf, dass Trump „ein echtes, konkretes und umfassendes Abkommen“ einfordert und sicherstellt, dass „die Russen ihre anhaltenden Angriffe auf unsere Demokratie einstellen“. Sich nicht gegen Putin zu behaupten, würde einen „tiefgreifenden Verrat der Verfassung und unserer Demokratie darstellen“.