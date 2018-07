Mit Auto in See gestürzt: Biker als Lebensretter

Gleich mehrere Schutzengel auf einmal hat am Samstag eine Tiroler Autolenkerin (44) in Breitenwang gehabt: Wegen eines Reifenschadens verlor sie auf der Planseestraße die Kontrolle über ihr Fahrzeug. In der Folge überschlug sich der Wagen und kam im See in Ufernähe am Dach zu liegen. Motorradlenker eilten zu Hilfe, die Frau blieb unverletzt!