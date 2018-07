Diese Stadtgemeinde wurde jetzt ausgezeichnet!

Jubelrufe in der Bischofsstadt! 23 Staaten haben sich um den „Europäischen Dorferneuerungspreis 2018“ beworben. St. Andrä holte in der Kategorie „Ganzheitliche, nachhaltige und mottogerechte Dorfentwicklung“ den Sieg! Weiters wurde die kleine Stadt „Vizemeister“ in der gesamten Bewertung der Jury.