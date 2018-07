Brennende Gasflasche auf Party in Feistritz

Als ein 41-jähriger Mann aus dem Bezirk Wels eine Party im Garten eines Anwesens in Feistritz im Rosental mit einem Heizstrahler beheizen wollte, geschah das Unglück: Er schloss den Heizstrahler mit einem Schlauch an eine Gasflasche mit Propangas an, bei der jedoch bei einem Gewinde zwischen Gasflasche und Schlauch ein Dichtring fehlte. Genau an dieser Stelle trat brennendes Gas aus!