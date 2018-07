Salzburg: Historisches WM-Finale für Caleta-Car

Einige Anfragen

Caleta-Car auch in der kommenden Saison in der Bundesliga zu sehen, gilt als unwahrscheinlich. „Es gibt einige konkrete Anfragen“, bestätigte Freund. „Wir wissen aber auch, wie sich die Preise entwickeln.“ Laut spanischen Medienberichten soll der FC Sevilla bereits 15 Millionen Euro Ablöse geboten haben. Die Andalusier hatten erst am Donnerstag den Franzosen Clement Lenglet für 36 Mio. Euro an den FC Barcelona abgegeben.