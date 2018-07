In 100 Autos eingebrochen: Haftstrafen!

Satte 106 Einbruchsfakten legte der Staatsanwalt vier jungen Männern im Landesgericht Salzburg zur Last. Davon waren 100 Einbrüche in geparkte Autos, meist nachts in Tiefgaragen. Das Quartett zeigte sich großteils geständig: Es gab Haftstrafen, die höchste für einen 24-Jährigen. Nicht rechtskräftig!