Bürgermeister: „Mir tut Pflegerin irrsinnig leid!“

„Mir tut die Pflegerin irrsinnig leid. Sie hat sicher nicht gewusst, was sie tut!“ Nachdem eine Polin (54) in Frankenburg in Oberösterreich das Haus ihrer Patientin angezündet hat, reagiert Bürgermeister Johann Baumann sehr menschlich. Er kümmert sich auch um die Unterbringung der 88-jährigen Patientin in einem Heim.