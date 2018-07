Hailey Baldwin kauft Justin Bieber Verlobungsring

Den Antrag hat Bieber seiner Angebeteten während ihres Urlaubs auf den Bahamas gemacht. „Justin gab den Ring in Auftrag, als sie in New York waren und er wusste, dass er um ihre Hand anhalten würde. Es war eine plötzliche Entscheidung, aber Justin wusste immer, dass er und Hailey eine besondere Verbindung hatten, die einzigartig war“, verriet ein Nahestehender gegenüber „E! News“.