Modric: „Die Engländer haben uns unterschätzt“

Es war fast schon außerirdisch, was die Kroaten geleistet hatten. Nach Verlängerungen mussten die Jungs von Zlatko Dalic wieder über 120 Minuten gehen. Es war klar, dass bei vielen die Kräfte nachlassen werden. Dem war aber nicht so, einzig Strinic konnte auf kroatischer Seite nach einer Verletzung nicht mehr weitermachen. Manche, wie Rakitic kämpften mit 39-Grad-Fieber noch am Vortag. Entscheidend im Mittelfeld war wieder der unermüdliche Luka Modric.