Bund zahlt weniger Geld für Kinderbetreuung

Eines ist für die Salzburger Landesrätin klar: Je flexibler die Arbeitszeiten, desto wichtiger werden Kinderbetreungseinrichtungen. Aber ausgerechnet dort will die Bundesregierung einsparen. Am Freitag starten die Verhandlungen um die 15a-Vereinbarungen zwischen Bund und Ländern, wo es um viel Geld geht. Familienministerin Juliane Bogner-Strauß (VP) kündigte am Mittwoch an, dass rund 30 Millionen weniger Geld an die Länder fließen werden. Das Argument: Die Einrichtungen seien besser ausgebaut als vor zehn Jahren.