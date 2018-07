Neue Eskalation der Gewalt am Wiener Praterstern

Die brutale Attacke am Wiener Praterstern am Dienstag geschah in nur wenigen Sekunden: Drei Jugendliche lehnen sich am Gelände des Schanigartens beim Pub des Sohnes an. Als der Vater des Besitzers Arif K., Imam K. (65), diese bittet, damit aufzuhören, ist es schon zu spät. Einer der Jugendlichen schlägt dem 65-Jährigen hinterrücks mit einem Schlagring um die Faust gepresst seitlich aufs Gesicht: Nasenbeinbruch! „Ich habe Schreie gehört und dann meinen Vater nur mehr blutüberströmt aufgefunden. Seine Nase war komplett demoliert“, so Arif K. Der Täter - er soll um die 17 Jahre alt sein - konnte die Flucht ergreifen.