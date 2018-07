Ikea gibt Möbeln ein zweites Zuhause

Unter dem Motto „Zweites Leben für deine Möbel“ bietet Ikea in Österreich ein neues Service an: In jedem Einrichtungshaus in Österreich kann man nun gebrauchte Ikea-Möbel zurückgeben, anstatt sie wegzuwerfen - und bekommt auch noch Geld dafür. In der Fundgrube wartet das Möbel dann auf neue Besitzer. Ziel des Projekts: den Lebenszyklus eines Produkts zu verlängern.