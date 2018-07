Ex-BVT-Mitarbeiter spionierte ÖVP-Politiker aus

„Vernetzungsarbeit“ angeboten

In einem 2009 verfassten Brief an den ehemaligen Generaldirektor für öffentliche Sicherheit, Herbert Anderl, bot sich der ÖVP-nahe Mann zudem für „Vernetzungsarbeit“ an. „Ich will Dich nicht nur über meine ,Existenz‘ im BVT informieren, sondern dir auch mitteilen, dass ich dir jederzeit für authentische Informationen abseits der formellen Kanäle zur Verfügung stehe“, schrieb er wörtlich.