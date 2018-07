Die Toten Hosen bringen die Planai zum Beben!

„Wir freuen uns riesig, dass wir mit den Toten Hosen den Fans, die aus ganz Österreich nach Schladming kommen werden, einen echten Top-Act präsentieren können“, sagte Veranstalter Klaus Leutgeb bei der Präsentation auf der Schladminger Schafalm. Es wird ein Superspekatkel, ein Open-Air-Konzert der Extraklasse, dafür garantieren Campino und seine Jungs und eine unvergleichliche Bühnenshow. Und Leutgeb lässt sich dafür nicht lumpen, bastelt an einer Mega-Bühne: „Die Alm-Stage wird bombastisch.“ 50 mal 20 Meter wird sie groß sein, Hunderte Quadratmeter an raffiniert verbauten LED-Walls, eine Unzahl an Spots und Lasern werden den Nachthimmel über der Planai in ein unglaublich effektvolles Lichtermeer verwandeln. Lassen Sie sich dieses Super-Spektakel nicht entgehen - Tickets gibt es ab sofort bei Ö-Ticket.