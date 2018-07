Auszeit? Das Geheimnis um die Russland-Hooligans

Klima verändert

War noch in Russland vor zwei Jahren eine äußerst geduldige, fast schon positive Attitüde gegenüber Hooligans in Mode (Vizepräsident Lebedew mit Lob nach Marseille, Sportminister Mutkos beschwichtigende Sätze, Präsident Putins Spott), veränderte sich dies drastisch in den letzten Monaten. Führende Ultras der Mannschaften wurden verhaftet, es laufen einige Prozesse gegen sie, der Staat ist sichtlich nicht mehr so gut auf die organisierte Fanszene zu sprechen. Auch die großen Box-Auseinandersetzungen (Ustawka) in entlegenen Plätzen, Wälder, Wiesen blieben daher in der letzten Zeit aus.