Nach zwölf Monaten ist Sölkpassstraße wieder frei

„Aufgrund der Vielzahl der großteils immensen Schäden musste die Landesstraße ab zirka Kilometer 22 für den gesamten Verkehr gesperrt werden. In den letzten zwölf Monaten wurden in Summe 64 Schadstellen behoben. Kleinere Schäden wurden von den Straßenmeistereien Murau und Gröbming beseitigt, die umfangreicheren und komplexen Schadstellen mussten von Baufirmen saniert werden“, fasst Verkehrslandesrat Anton Lang zusammen. Insgesamt waren rund 10.000 Baggerstunden notwendig, etwa 20.000 Tonnen an Wasserbausteinen wurden verbaut.