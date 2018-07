Buffon will zeigen, noch „großer Tormann“ zu sein!

Für Buffon ist jetzt Frankreich der WM-Favorit

Was die aktuell laufende Fußball-Weltmeisterschaft in Russland anbelangt, ist für Buffon Frankreich von den verbliebenen Mannschaften der heißeste Kandidat auf den WM-Titel. „Nach dem vorzeitigen Aus von Brasilien ist Frankreich für mich der Favorit“, sagte der 40-Jährige. Buffon attestierte der „Equipe tricolore“ ein „unglaubliches Talent“. Zudem lobte er Didier Deschamps als „großartigen“ Trainer. Buffon spielte unter dem mittlerweile 49-jährigen Weltmeister von 1998 bei Juventus Turin - in der Saison 2006/07 führte Deschamps die Turiner nach einem Zwangsabstieg zurück in die Serie A.