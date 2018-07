Kaninchen-Diebe brachten Tiere nach Aiderbichl

Mitsamt Abschiedsbrief ausgesetzt

Der Aufmerksamkeit aller Beteiligter war es letztlich zu verdanken, dass der Diebstahl überhaupt aufgeklärt werden konnte. „Wir fanden die zwei Kaninchen mit einem Abschiedsbrief vor unserem Eingangstor in Henndorf“, erinnert sich Aiderbichl-Chef Dieter Ehrengruber. In einer blauen Plastiktasche samt Briefkuvert, darauf ein Herz mit Aiderbichl-Schriftzug, dachten die Helfer vom Gnadenhof zunächst, dass die Tiere wegen der Urlaubszeit einfach ausgesetzt wurden. „So etwas wiederholt sich jedes Jahr“, weiß Ehrengruber. Pferdewirtin Martina nahm sich den Neuankömmlingen an, päppelte sie auf, ließ sie chippen und impfen. „Sie hatten noch Operationsfäden von der Kastration am Leib“, schildert sie.