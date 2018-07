Strache: Kein Asyl auf „Anlandeplattformen“

Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache hat die Forderung bekräftigt, dass Migranten auf den vom jüngsten EU-Gipfel beschlossenen „Anlandeplattformen“ etwa in Afrika keine Asylanträge stellen können sollen. In solche Zentren sollen laut EU-Plan gerettete Bootsflüchtlinge gebracht werden. In einem Interview im Ö1-„Morgenjournal“ meinte Strache am Montag angesichts der Forderung der Bundesregierung, innerhalb der EU keine Asylanträge zu ermöglichen, dass es diesbezüglich in der Union noch einen „Diskussionsanfall“ gebe.