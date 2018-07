Künftig keine Asylanträge auf EU-Gebiet mehr?

Die Regierung will offenbar durchsetzen, dass Flüchtlinge bis auf wenige Ausnahmen keine Asylanträge mehr auf EU-Territorium stellen dürfen, sondern ausschließlich in den sogenannten Hotspots außerhalb der Union. Dies berichtet das Nachrichtenmagazin „profil“, das aus einem Papier des Innenministeriums zitiert, in dem ein neues Schutzsystem in der EU gefordert wird.