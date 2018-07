Kein „Sommerloch“ in der Linzer Aktenaffäre

„Bizarr und absurd“ ist die Situation

So pochen die drei Musketiere weiter auf die Durchleuchtung aller anderen Bereiche hoheitlicher Stadtverwaltung, ob nicht auch anderswo als in der Abteilung Verwaltungsstrafen Personalnot und Verwaltungsversäumnisse herrschen: „Alleine, dass wir drei von der Opposition uns was überlegen, dass sichergestellt wird, dass es nicht in anderen Bereichen Chaos gibt, zeigt, wie absurd die Causa ist. Das wäre doch Kernaufgabe des Bürgermeisters. Den diesbezüglichen Antrag im Gemeinderat abzulehnen, wie es SPÖ und FPÖ machten, ist ja geradezu bizarr.