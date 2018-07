Wirtschaftsgebäude stand in Flammen

Zu einem frühmorgendlichen Brandeinsatz wurden die Feuerwehren Rohr an der Raab, Berndorf und Paldau am Sonntag gerufen. Um 03.47 Uhr ging der Alarm ein - ein Wirtschaftsgebäude in Unterstorcha (Bezirk Südoststeiermark) stand in Flammen. Verletzt wurde zum Glück niemand.